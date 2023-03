Kedden délelőtt tíz órától közös sajtótájékoztatót tartott a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, valamint a Szolnok TV. A rendezvény célja az Internet Fiesta programsorozat és az „Írd ki magadból!” írópályázat ismertetése volt. Az eseményen az idei programsorozatot Czakóné Gacov Katalin, a könyvtár igazgatója és Pető Dávid, a Szolnok TV cégvezetője foglalta össze.

– Vármegyeszerte hetven programot szerveznek társintézményeink – emelte ki beszédében Czakóné Gacov Katalin intézményvezető. – Könyvtárunk online előadásokkal, kvízekkel, számítógépes tanfolyamokkal és még számtalan programmal várja az érdeklődőket. Az idei rendezvényünk keretében ismét meghírdettük az „Írd ki magadból" írópályázatot is, melyre felnőtt és ifjúsági kategóriákban is jelentkezhetnek az érdeklődők próza és líra műfajokban egyaránt. A legjobb alkotásokat a Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium dráma tagozatos diákjai színpadra viszik, amelyet a Szolnok TV több műsorában is megjelenítenek.