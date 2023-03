A Civil Városmarketing Kerekasztal és az Europe Direct közös szervezésében megvalósult konferencián több vármegyei természetvédő és civil egyesület is hangsúlyozta a Zagyva fontosságát. Kiemelték: a leghosszabb Magyarország határain belül eredő és ott más vizekbe torkolló folyóról beszélünk. Útját a nógrádi vármegyeszékhely közelében kezdi, majd négy vármegye huszonkét községét és kilenc városát érintve ömlik Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székhelyénél a Tiszába.

Dr. Nemes Gábor, a vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály vezetője előadásában hangsúlyozta: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye körülbelül 350 ezer tonna hulladékot termel egy évben.

– Térségünkben egy esztendőben annyi hulladék keletkezik, mint New Yorkban egyetlen nap alatt – emelte ki dr. Nemes Gábor. – Sokan azt gondolják, hogy az ipar termeli a legtöbb hulladékot, viszont ez nem igaz, hiszen a lakosság sokkal több szemetet állít elő. Éppen ezért azt gondolom, hogy a megoldás a szemléletváltásban rejlik. Abban, hogy válasszunk olyan termékeket, melyek után kevés hulladék marad, és amit csak tudunk, hasznosítsunk újra. Az országban körülbelül tízezer illegális hulladéklerakó hely található, ami számtalan problémát okoz. Szerencsére több civil szervezet dolgozik vármegyénkben is, amelynek tagjai példát mutatnak és mások helyett is dolgoznak. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy legyünk tudatosabbak és vigyázzunk környezetünkre.

Az eseményen Alapi József, Szászberek polgármestere a Zagyva adottságait és lehetőségeit emelte ki beszédében.

A célunk a folyó természetvédelmi értékeinek megőrzése és egy ökoturisztikai útvonal tervezése

– magyarázta a polgármester.

A konferencián Szabovik Zoltán István, a Civil Városmarketing Kerekasztal vezetője a civil szervezetek lehetőségeiről és eddigi tevékenységéről adott tájékoztatást. Urbán Sándor, a Magyar Madár­tani Egyesület egykori vezetője, a Jászkun Természetvédelmi Egyesület elnöke pedig a Zagyva térségének természetvédelmi örökségéről beszélt.

A mai világban egyre nagyobb szükségünk van a természetre

– fejtette ki Urbán Sándor.

– Számos kutatás foglalkozik azzal a témával, miszerint 2050-re eltűnnek az erdők a föld felszínéről. Ha belegondolunk, ez az időpont nem is annyira távoli. Éppen ezért fontos lenne, hogy a helyi közösségek és családok minél jobban figyeljenek saját környezetükre.

Az eseményen Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elnöke és dr. Berkó Attila főispán is tartott előadást.