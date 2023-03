– Ők most készítik elő a földet a burgonyának, a többiek pedig hagymát, retekpalántát ültetnek – mutatta az önkormányzat hét hektáros földjén dolgozó közfoglalkoztatottakat Szabó Tünde, a program adminisztratív felelőse. Szorgos kezekből nincs hiány, és erre most nagy szükség is van, ugyanis több, mint tízféle növényt szeretnének termeszteni idén. Sőt, még egy kis fűszerkertet is terveznek. A sokszínűség nem véletlen, hiszen így tanulják meg a különböző zöldségek, növények termesztését, melyet aztán saját kiskertjükben is hasznosíthatnak. Legalábbis ez a célja az önkormányzat legújabb programjának.

Legyen mindenhol egy négyszer négyes konyhakert!

– ismertette a kezdeményezés címét Bander József polgármester.

Régen általános volt az, hogy konyhakerti növényeket termesztettek a települések portáin, ma már ez egyáltalán nem jellemző, itt sem. Sajnos a vidéki, falusi emberek körében is szinte teljesen megszűnt az, hogy konyhakertet tartanak fenn, és amikor kimegy az udvarára, csak kihúz egy szál hagymát, vagy leszakít egy érett paradicsomot. Nem beszélve az árdrágulásról, ami a boltokban tapasztalható, tehát egy picit az önfenntartás felé is szeretnénk terelni a lakosságot – mindezt a közmunkaprogramon keresztül

– fogalmazta meg a kezdeményezés céljait a településvezető. Ugyanis úgy véli, erre az ebben dolgozók a legalkalmasabbak.

– Helyi emberek dolgoznak a közmunkaprogramokban, akik érdekeltek abban, hogy megértsék ennek a küldetésnek a fontosságát. Ráadásul ahhoz a fiatalabb generációhoz tartoznak, akiknek legfeljebb emlékeiben él, hogy valamikor a szülei, nagyszülei bevetették a kertet. Ezért készítünk először a programon belül, ahol a kertészet adott, egy mintakertet, amit ők otthon megvalósítanak. Abban bízunk, hogy így a környezetnek a szomszédoknak, rokonoknak is példát mutatnak, akik átveszik ezt a jó szokást– hangsúlyozta a polgármester.

Hozzátette, Tiszapüspökiben jelenleg 37 közfoglalkoztatott dolgozik, vagyis legalább ugyanennyi család indíthatja el, majd terjesztheti tovább a programot.