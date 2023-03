Mint arról hírportálunkon korábban már beszámoltunk, a Jászságban most először lőtt nyestkutyát egy vadász. A történet közösségi oldalunkon komoly vitát gerjesztett, miszerint: kell-e, szabad-e lelőni egy most felbukkant állatfaj képviselőjét, vagy örüljünk az állatvilág bővülésének.

– Nyestkutya nagyon ritkán fordul elő nálunk – nyilatkozta megkeresésünkre Kasuba András, az Országos Magyar Vadászkamara Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi szervezetének titkára.

Európa északi részéről, Lengyelországból húzódnak át hozzánk. Egyébként nagyon jól rejtőzködő állatfajról van szó, így korántsem biztos, hogy feltűnik rögtön a jelenléte. Ha már Alattyánnál sikerült egyet kilőni, biztos, hogy nem ez volt az első és az utolsó példány a környéken.

– Azt tudni kell, hogy mivel invazív, azaz idegenhonos fajról van szó, nem kívánatos a jelenléte. Nagyon el tudnak szaporodni és a hazai faunában képesek komoly kárt okozni. Természetes ellenségük sincs. Ezért nem szabad nekik teret adni. A magyar minisztériumok ajánlása alapján arra kell törekedni, hogy távol tartsuk ezt a fajt is – tette hozzá.

Kasuba András azt is elmondta, a nyesthez hasonló a táplálkozása, a kisemlősök, madarak, madártojások, kétéltűek mellett növényi eredetű táplálékot is fogyaszt.

Megkérdeztük Urbán Sándort, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnökét is, egyetért-e azzal, hogy ajánlott a nyestkutyákat kilőni, ha már megjelent nálunk.

– Egyszerű lenne természetvédőként azt a választ adni, hogy hagyni kellene őket, hadd éljenek. De gondoljunk csak mondjuk a valaha egyébként nálunk is honos európai hód példájára, amit évekkel ezelőtt visszatelepítettek Magyarországra. Azóta elszaporodott és most már országszerte gondokat okoz. De példálózhatunk a betelepített törpeharcsával is, ami nagyon megtalálta nálunk az életfeltételeit és mostanság azzal küzdenek, hogyan szabaduljunk meg tőlük – mutatott rá a természetvédő.

Az ilyen kérdésekben nagyon megosztott a társadalom. Laikusként sokan vannak amellett, hogy a nyestkutyát is hagyni kellene, hadd éljen, nem szabadna engedni, hogy vadásszanak rá. De ez egy invazív faj, és ha az ökológiai szempontokat nézzük, azt kell mondanom, nincs helye nálunk

– adott hangot véleményének Urbán Sándor.