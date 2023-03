Voltak, akik rajzban, mások mesében és olyanok is akadtak, akik rapdalokban foglalták össze, hogy számukra miért fontos a víz és annak védelme. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tavaly novemberben meghirdetett rajz-, meseíró és rap pályázatának díjátadójára gyűltek össze kicsik és nagyok szerda délután. Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban megrendezett eseményen kiderült, mely alkotások bizonyultak a legjobbaknak.

A Víz világnapját ünnepeljük ma. Ez egy nagyon fontos esemény, hiszen manapság kritikus időket élünk e tekintetben. Gondoljunk csak vissza az elmúlt nyárra, amikor óriási volt a szárazság, mely mindannyiunk életére hatott

– hangzott el az esemény megnyitóján.

Tulok Mátyás, a TRV Zrt. PR és marketing osztályának vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy a társaság életében nemcsak a vízszolgáltatás a fontos feladat, hanem az is, hogy felhívják a figyelmet a vizek megóvására.

Ez a három éve tartó szemléletformáló programsorozat, annak keretében a pályázat is e célt szolgálta, s úgy tűnik sok fiatalt sikerült megmozgatnunk. Nagyon örülök és boldog vagyok, hogy ennyien itt vagytok

– szólt a díjátadóra érkezett gyerekekhez, diákokhoz.

Valóban szép számmal gyűltek össze a fiatalok, nem véletlen, hiszen nagyon sok pályázat érkezett a felhívásra. Egészen pontosan hétszázötvenhárom rajz, hetvenhét mese és tíz rap dal.

A pályaművekből kiállítás is nyílt

Fotós: Mészáros János

A kisebb gyermekeket arra kértük, alkossanak egy mesét vagy egy rajzot a vízvédelem témakörében: vessék papírra a víz őrének, Csobbancsnak a kalandjait vagy rajzolják le őt.

Kelet-Magyarország szinte minden szegletéből érkeztek a különböző alkotások. A legjobb rajzokból és a legérdekesebb történetekből végül elkészült a Csobbancs legújabb kalandjai című könyv, melybe huszonegy mese és csaknem százötven rajz került. A nagyobb diákoknak rapversenyt hirdettünk. Három megadott zenei alap egyikére kellett írni egy izgalmas, fiatalokat megszólító rap szöveget. Erről egy hangfelvételt is kértünk, azaz a dalt elő kellett adni a pályázónak. Tíz nevezés érkezett a felhívásra. A legjobbnak ítélt dal hamarosan néhány kereskedelmi rádióban is felcsendül – számoltak be az eredményekről a szervezők.