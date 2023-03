– Hétvégén vettem észre a kutyám hátsó lábának belsején a kullancsot. Először nagyon megijedtem, de szerencsére sikerült kiszednem belőle, így nem történt nagyobb baj. Már négy éve nem történt velünk ilyen, hiszen kapja a három hónapra védettséget nyújtó kullancs elleni tablettát. Ám, idén nem gondoltam volna, hogy már most, márciusban be kellett volna adnom, áprilisban terveztem – hívta fel a figyelmet történetével a szolnoki Kiss Hajnalka arra, hogy már most érdemes odafigyelni a kullancs elleni védekezésre.

A jó idő beköszöntével a magasabb fűben és a bokrok alján ugyanis már most megtalálhatóak és aktívak térségünkben az apró vérszívók, ezért nem árt az óvatosság az emberek esetében sem.

– Annak érdekében, hogy a kullancsok a bőrfelületet nehezebben érjék el, kirándulások alkalmával viseljünk világos színű, hosszú ujjú, galléros inget, valamint sűrű szövésű, világos színű nadrágot. A világos színű ruházaton ugyanis sokkal könnyebb észrevenni a sötét színű kullancsokat. Az inget tűrjük be a nadrágba, a nadrág szárát pedig a zokniba vagy a bakancsszárba. Használjunk kullancsriasztó szert a szabad bőrfelületen vagy a ruházaton – tanácsolja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.

Mint írták, hazánkban a két leggyakoribb betegség, amelyeket a kullancs terjeszthet, a vírusos agyhártya vagy agyvelőgyulladás, vagyis a kullancsencephalitis, illetve a Lyme-kór.

A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás az esetek jelentős részében tünetmentes, kisebb részében 7-14 napos lappangási időt követően enyhe betegségtünetek, például láz, fejfájás, hányinger, izomfájdalom jelentkeznek, majd néhány nap múlva a panaszok teljesen megszűnnek. Minden ötödik betegnél egy második, lázzal és a központi idegrendszer gyulladásával járó szakasz is követi az elsőt, a csípés utáni 3-4. héten. A betegség ilyenkor kórházi ellátást és esetenként intenzív kezelést igényel. A betegség védőoltással megelőzhető.

A Lyme-kór legjellegzetesebb tünete a vándorló bőrpír, mely általában 7-10 napos lappangási idő után a csípés helyén jelentkezik. A bőrelváltozás mindig kis kerek folt formájában kezdődik, majd a széli részeken terjedve, középen halványulva gyűrűt formál. A bőrjelenséget enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán viszketés kísérheti, de felléphetnek nem specifikus tünetek, valamint idegrendszeri tünetek is. Nagyon ritkán, a kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt betegeknél napokkal, hetekkel, esetleg hónapokkal a kullancscsípés után idegrendszeri, mozgásszervi vagy a szívet érintő szövődmények jelentkezhetnek. Védőoltással nem lehet megelőzni a betegséget, de, megfelelő adagban és ideig szájon át alkalmazott antibiotikummal jól gyógyítható.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében tavaly 34-en betegedtek meg Lyme-kórban, egy ember pedig kullancsencephalitisben.