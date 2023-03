Van ahol a kevés csapadék, máshol a kártevők, vagy növénybetegségek okoznak gondot a térség gazdálkodóinak. Az biztos, hogy mindenki teszi a dolgát és bizakodó: reménykednek az esőben. Az enyhe tél azonban még okozhat gondokat és a tavalyi rendkívüli aszály megismétlődésétől is tartanak a vármegye gazdálkodói. Agrárkörkép következik.

Rákóczifalva határában Kun Tamásék is dolgoznak.

– Január-februárban volt egy kis csapadék, de ez kevés volt ahhoz, hogy enyhítse környékünkön az aszályt, ami már március elején is tapasztalható. Az őszi káposztarepce, búza, árpa kikelt, ezidáig még jól fejlett. A környékünkön nem sokan mertek repcét vetni, tavaly nagyon gyenge lett a termés, de aki bevállalta és időben elültette, ott szépen fejlett. Persze ki kell várni a végét, már mutatkoznak jelek, a nyurgulás, hogy hiányolja az esőt. Azért sem ártana a csapadék, mert kiszórtuk az első trágyát, és ahhoz, hogy a növények fel tudják venni, több nedvességre volna szükség. Jelenleg porhanyító és tömörítő hengerezést végzünk az árpában és a búzában. Egy hónap múlva vetjük a napraforgót és a kukoricát, elő kell készíteni a magágyat, ehhez most kedvező a talaj állapota. Jobb évre számítunk, mint a tavalyi volt, de szükség van arra, hogy megnyíljanak végre az „esőcsatornák” – számolt be a folyó munkákról a falvai gazdálkodó.

Bede Ferencék épp a búzát hengerezik Szolnok környéki földjeiken.

– A műtrágyát már kiszórtuk, csak, csak jó lenne eső is, mifelénk nem sok esett – hangsúlyozta a gazda. – Az árpát elkezdtük gombaölőzni is, mivel megjelent benne a lisztharmat, jövő héten megelőzésként pedig búzában folytatjuk., bár ott is tapasztaltunk valamennyi lisztharmatot és levélrozsdát. Készítjük a magágyat is a napraforgó alá. Az ősszel elvetett kultúrák kikeltek, csak már szenved az állomány a csapadékhiány miatt, jól jönne vagy húsz milliméternyi. Ha lesz nedvesség és jön a jó idő, a lucerna még kiheverheti a fertőzést.

Fekete József, a Tiszasülyi Gazdakör elnöke viszont arról számolt be, hogy környékükön a tavalyihoz hasonlóan tragikus a helyzet a földeken.

– Ősszel hullott ugyan csapadék, így kikeltek a kultúrák, de az árpa sok helyen már megsárgult, leszáradtak az alsó levelek. Nagyon hiányzik az eső, közben a szél is szárítja a talajt – adott helyzetképet a gazdálkodó. – A fénymagot elvetettük, de nagyon vontatott, egyenetlen a kelése, ami majd megnehezíti a betakarítást is, hiszen míg egyik helyen érnie kell, odébb már túlérett lesz. Az ősszel elvetett árpa és búza kelése is vegyes, ezekben a táblákban is mutatkoznak már sárgulások. Nagyon kellene legalább 10-15 milliméter eső „tűzoltás” gyanánt, de az lenne a legjobb, ha több hullana.

– Szántóföldi növénytermesztésben folyamatosan végezzük a tavaszi növények vetését. A talaj állapota kiváló. –tájékoztatta lapunkat Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – Az őszi gabonák fejtrágyázását szerényebb mértékben, de folyamatosan végezzük. A téli csapadék után várjuk a még hiányzó, közel 200 milliméter csapadék érkezését, ami május végéig szükséges lenne a megfelelő termésbiztonsághoz. Jelentős belvízprobléma vármegyénkben nem volt. Az enyhe tél nem kedvezett a kultúrnövényeknek. A gyomnövények zöme áttelelt, a rovarkártevők nagy odafigyelést igényelnek, az enyhe tél elősegíti a gombabetegségek terjedését is. A gyümölcsösökben nem keletkezett kár, a metszéseket folyamatosan végzik a szőlőben is.

A megyei NAK-elnök azt is hozzátette, vármegyénkben a zöldségtermesztés helyzete már eléggé kilátástalan, a termeléshez ösztönzőkre lenne szükség.