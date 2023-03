Nagyon várják a tiszazugi kistelepülésen élők, hogy a nyertesnek hirdetett pályázat Táncsics utat érintő szakaszán megkezdjék a munkálatokat. Korábban dr. Kiss Györgyné polgármester meg is mutatta az utcát, a forgalom miatt olyannyira elhasználódott, hogy a közlekedést nemcsak a kátyúk nehezítik, hanem az is, hogy omladozik az út széle. Folyamatosan kisebb-nagyobb darabok szakadnak le, amelyek balesetveszélyes helyzeteket is teremtenek.

Az elmúlt időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül tervezett beruházások felülvizsgálatára is sor került, amely érinti a tiszakürti Táncsics utcát is

– válaszolta megkeresésünkre Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

Hozzátette: tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat eredményeképp véglegesített program esetében a támogatási kérelmek benyújtásának előkészítése zajlik, így a várható kezdéséről, a műszaki tartalomról és költségekről csak a szükséges jóváhagyások után esetén áll módjában részletesebb tájékoztatást adni.

– Addig is folyamatosan végezzük a napi üzemeltetési, burkolatjavítási munkákat a Táncsics utcán is – hangsúlyozta.