Egykor Szolnokon élt az az olvasónk, aki nyomdai - és reprodukciós fényképészként dolgozva lelkes amatőrként is fotózgatott a városban. Szerdán azzal kereste meg hírportálunkat, hogy 2001 táján feltűnt neki egy, a MÁV pályaudvartól pár száz méterre egy platánfa, melynek törzsére egy Vízelzáró-csap feliratú táblát helyeztek ki. Már akkor kezdte benőni a növény törzse, ám ez a tíz évvel később készült fotón még jobban látható volt. Végül olvasónk a napokban ismét a vármegyeszékhelyen járt, ahol természetesen újra felkereste ezt a helyet. S amit látott, egészen meghökkentő volt. Fényképezőgépével ezúttal is megörökítette, hosszú évtizedek alatt mire is képes a természet.