Már korábban is probléma volt, hogy a Csépa környéki holtágrendszer esetében nincs felelőse a vízbeemelésnek. Tavaly hatalmas problémát okozott az aszály. A polgármesteri hivatal levélben kereste meg a Kötivíziget, hogy a nyári alacsony vízállásnál sem ember, sem gép vagy egyéb eszköz nem áll rendelkezésre a robbanómotoros vízbeemeléshez. Az egyik holtág oly mértékben kiszáradt, hogy csak ötven-hatvan centiméteres iszap maradt, a helyzetet az is tetézte, hogy tűz ütött ki a környéken.

Lépnünk kellett, hogy még egyszer ne kerüljünk ilyen helyzetbe. Ha nem kezdeményezek, akkor az összes holtágunk kiszáradt volna, ez a horgászegyesület végét is jelentené, mert ha nincs víz, nincs hal sem, ekkor pecásokat sem tudnánk idecsábítani

– mondta Berkes Mihály, a csépai Kinizsi Horgászegyesület elnöke.

A vezetőségi ülés meghatalmazta, hogy ha a Tisza vízállása engedi, kezdjék meg a szivornyás vízbeemelést.

– Első körben a csépai polgármesterhez fordultam, aki biztosított a támogatásáról. A környékbeli gazdálkodóknak is gondot okoz az esetleges vízhiány, velük is felvettem a kapcsolatot. A vízügytől kölcsönkértük a vákuumszivattyút, amit a hivatal el is hozott, az üzemeltetés és annak megszervezése jutott nekem – magyarázta.

Összegyűjtötte tehát a lelkesebb horgászokat, azokat a gazdákat, akiknek valamilyen formában előnyt jelent ez a víz, öntöznek ebből vagy permeteznek, lajtoskocsival szállítanak belőle. A vákuumozást december 23-án kezdték meg, a Tisza vízállása alacsony volt, nehezek voltak a körülmények.

Esőben sem állt le a munka

Forrás: Beküldött fotó

A cső kilyukadt, így 3 percenként kellett a szivornyacsőre a vákuumot indítani, magas költség jött ki a végén, az aggregátort dízelolajjal üzemeltettük. Végül öt nap alatt háromszázötvenezer köbmétert sikerült beemelni

– részletezte.

Éjjel-nappal tizenkét órás műszakban váltották egymást az önkéntesek, az újabb áradáskor ismét beosztották a munkát.

– Január első felében egy komolyabb áradás volt, újra nekirugaszkodtunk. Akkor kilencszázezer köbméterig jutottunk, ez már látványosan jelentkezett a több mint kilencvenhárom hektáros holtágrendszeren – tette hozzá.

Március elején ismét nekifogtak.

– A három vízbeemelés olyan sikeres volt, hogy a holtágrendszert kilencvenöt százalékig töltöttük fel, összesen 1,4 millió köbméterrel. Eredményes volt az összefogás, nekünk az idén bizonyára nem lesz vízproblémánk bármilyen aszályos nyár áll előttünk – hangsúlyozta.

A gázolajköltséget, körülbelül nyolcszázezer forintot az önkormányzat vállalta át, az egyesület nehezen tudta volna kigazdálkodni az összeget. Így a pénzüket haltelepítésre fordíthatják.

Aggregátor

Forrás: Beküldött fotó

– Nyáron a kiszáradó vizekből, ötven-hatvan centis iszapból mentettük le a halakat, szerencsére van egy vizünk, ami elég mély, oda tettük őket a pusztulás elől. Most elmondhatjuk, hogy ez a víz púpos a haltól. A telepítésre fordítható pénzünkből tizenkét mázsa háromnyaras pontyot hoztunk a horgászaink számára, amik a friss vízbe kerülhettek – tért ki.

A telepítést tovább folytatják, áprilisban és júniusban is hoznak pontyokat. A tavalyi tűz után a nádas elkezdett kihajtani, a madarak is elfoglalták a területet.

– A természet vélhetően gyorsan kiheveri a katasztrófát, a mi tevékenységünk nyomán a víz is rehabilitálódik – foglalta össze.