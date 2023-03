Az önkormányzat több mint tíz éve jutott hozzá Tenyőszigeten több, a VCSM által kialakított telekhez. A mintegy 800 négyzetméteres portákat nagyon hosszú ideig semmilyen formában nem hasznosította a település, nem húztak fel rá építményeket és növénytermesztést sem folytattak rajta. Lényegében csak időről időre lekaszálták a füvet, más munkát ott nem végeztek.

A korábbi években már történtek kísérletek az értékesítésükre, ám akkor nem jártak sikerrel.

Mivel az önkormányzatnak továbbra sem volt terve a lényegében fölösleges ingatlanok hasznosítására, így a közelmúltban a testület arról döntött, hogy ismételten megpróbálnak túladni rajtuk, az így keletkező bevételből ugyanis szerettek volna hozzájárulni a közeljövőben tervezett épületenergetikai beruházásokhoz.

– Az elmúlt évben meghirdettük az öt ingatlant, és ezúttal mutatkozott is rájuk érdeklődés – számolt be róla dr. Túróczi Imre polgármester. – Ennek minden bizonnyal két oka lehetett. Egyrészt, mivel a porták üdülőövezetben találhatók, az Alcsiszigeti Holt-Tisza szomszédságában, jó befektetésnek számítanak, be van vezetve a gáz és a villany is. Másrészt a Covid-járvány időszakában az emberek kezdtek ráébredni egy víkendház birtoklásával járó előnyökre.

Az öt meghirdetett porta közül három a Poszáta, kettő a Réti sas utcában található. A Poszáta utcaiakat azóta már sikerült is értékesíteni.

– Volt amelyikre több potenciális vevőt is jelentkezett – árulta el dr. Túróczi Imre. – Meg kellett versenyeztetni őket, nyilván, aki többet ajánlott érte, az kapta meg. A két maradék ingatlant még hirdetjük, fent vannak az önkormányzat honlapján is, de úgy tűnik, lesz azokra is érdeklődés – tudatta a polgármester.

Azt is hozzátette: a Tenyősziget környékén úgy tűnik, hogy kezd beindulni a horgászturizmus, az ottani telkek nagyon jó helyen húzódnak ilyen szempontból. Így bízik abban, hogy az általuk semmire nem használt ingatlanok végre a horgászoknak és a természetben pihenni vágyóknak köszönhetően a klasszikus hobbitelek funkciójuknak megfelelően tudnak hasznosulni.