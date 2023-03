Több mint egymillió forint értékű fagyasztott pékárut, valamint jégkrémet adományozott a Szolnok-Tisza Rotary Club a Hetényi Géza Kórháznak. A csomagokat hétfő délelőtt adták át az intézménynek. A jótékonysági szervezet évek óta, rendszeresen támogatja adományaival a kórházat.

– A koronavírus járvány idején is számtalan alkalommal hoztunk ide élelmiszeradományt, ez egy évek óta jól működő kapcsolat a kórház és szervezetünk között. Természetesen más intézményekre is oda szoktunk figyelni, időnként iskolákban, idősotthonokban is osztunk élelmiszeradományt. Az iskolákban főleg a fánkoknak és a jégkrémnek örülnek leginkább a gyerekek – mondta az adomány átadóján Molnár Júlia, a Szolnok-Tisza Rotary Club alkormányzója.

A hétfőn átadott élelmiszeradomány 400 darab vajas pogácsát, több mint 3500 baracklekváros fánkot, hot-dog kifliket, 600 darab bagettet, áfonyás párnát, valamint hamburgerzsömlét tartalmaz. A fagyasztott pékárukból és a jégkrémből a betegeknek és a kórház dolgozóinak is jut.