A Jászkunság közel 80 települése közül ötvenet érint a beruházás, a volánbuszjáratok behálózzák a környéket.

– A pontossághoz és megbízhatósághoz a műszaki állapot is hozzájárul. Az akadálymentesített korszerű járművek garantálják az utasok kényelmét, a térségben is vonzóbbá téve azok használatát. Az új autóbuszok nemcsak a városokban, hanem a községekben élőket is szolgálják, úgy a Nagykunságban, mint a Tisza-tó térségében – ezt már F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselője hangsúlyozta.

A vármegyénkben száztizenhat helyközi autóbuszvonalán éves szinten mintegy négyszázharmincezer járat közlekedik.

– Nem először adhattunk át új buszokat az elmúlt években, ami bizonyítja, hogy eddig nem látott mértékben fejlődik szűkebb hazánkban a tömegközlekedés. Sokat dolgozunk azon, hogy a kor kihívásainak megfelelően takarékosan bánjunk az energiával, így kiváló üzenet az olcsóbban fenntartható, környezetet is kímélő gázüzemű járművek üzembe állítása – emelte ki a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatón Fejér Andor, Szolnok alpolgármestere. Hozzáfűzte: helyi közlekedésben hamarosan tíz elektromos meghajtású járművet üzemelnek be – tovább csökkentve a károsanyag kibocsátást.

A sajtótájékoztató résztvevői egy próbakörre is elindulhattak az új autóbuszokkal.

Dr. Pafféri Zoltán az új vármegyebérletekről is beszélt a sajtótájékoztatón

Fotós: Nagy Balázs

A tömegközlekedés alkalmazkodjon az utasok igényeihez, és ne fordítva Tavaly márciusban jelentették be a jelenlegi buszokra vonatkozó szerződések megkötését. – A MÁV és a Volán egyesülésével a két cég azon dolgozik, hogy az utasoknak minél jobb szolgáltatást nyújtsunk – hangsúlyozta dr. Pafféri Zoltán, a MÁV–Volán-csoport elnök-vezérigazgatója. Elmondta, a jó szolgáltatásokhoz szükséges a kiszámítható menetrend, az elérhető árak, valamint a korszerű járművek és állomások. – Az elmúlt öt évben száz új autóbusz érkezett a vármegyébe, a jelenlegi negyven beszerzése 3,75 milliárd forintból valósulhatott meg – fogalmazott. A MAN Lion’s City 12 típusú buszok sűrített földgázzal közlekednek, az ehhez szükséges infrastruktúrát a szolnoki Volán telepen építették ki. Az elnök-vezérigazgató szólt arról is, hogy májustól új bérletkonstrukciókat dolgoztak ki, vármegyei és országos jegyeket is lehet majd vásárolni. Ezzel együtt az utasok menetrendi változásokra számíthatnak, a nagyvárosok térségében az autóbuszok és vonat járatokat összehangolják, hogy csökkentsék a várakozási időt. – A fejlesztésekkel az a cél, hogy ne az utasok alkalmazkodjanak a közlekedéshez, hanem a közlekedés alkalmazkodjon az utasok igényeihez – emelte ki dr. Pafféri Zoltán.