Tiszajenőn nem működik bölcsőde, de mivel törvényi előírás, hogy kellő számú igény esetén gondoskodni kell a kicsik napközbeni szakszerű elhelyezéséről, az önkormányzat e hónapban felmérte, hogy hány szülő szeretné bölcsődébe adni csemetéjét. Amennyiben legalább öten kérik, el kel indítaniuk a bölcsődei szolgáltatást.

Virág József polgármester arról számolt be, őt magát is meglepte az eredmény, mert annak ellenére, hogy a faluban is viszonylag sok kisgyermekes szülő él, többen jelenleg is kismamák, mindössze egyetlen család részéről mutatkozott igény. Így egyelőre nem indul bölcsőde.