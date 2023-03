Az MH Légierő Zenekar fogadta a szerelvényt Szolnokon

Néhány órával a jászberényi esemény után a szolnoki vasútállomás első vágányára is megérkezett a nosztalgiagőzös. A szerelvényt a hatalmas szél ellenére is az MH Légierő Zenekar Szolnok és a MÁV férfikórus ünnepi műsora köszöntötte a vármegyeszékhelyen. A lelkesebbek be is pillanthattak mind a szerelvénybe, mind pedig a mozdonyba.

Különleges programokkal is készültek, az emeleten, a korábbi Utasellátó étteremben nyitva tartott a Szolnoki Vasúti Almárium Látogatóközpont, a VOKE Csomóponti Művelődési Központban modellkiállítás várta az érdeklődőket, továbbá az épület melletti légoltalmi pincét is megtekinthették a vasúthoz érkezők.

Az ünnepi különvonat néhány órával később, a délután második felében a Budapest-Nyugati pályaudvarra indult tovább.