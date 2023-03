Rajtra kész a Véső út.

Egészen pontosan épp, hogy célba ér lassan, hiszen az utolsó régi épület is megújul és további új helyiségek, épületek készülnek a területen. Mindehhez Szolnok önkormányzata összesen 1,43 milliárd forintos támogatást kapott.

A Véső úti R. A. J. T. elnevezésű, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt a leromlott állapotú terület funkcióváltó megújítását foglalja magában.

Az elmúlt években nagyon fontos és látványos dolgok történtek itt

– kezdte tájékoztatójában Szalay Ferenc.

A városvezető a helyszínen tartott csütörtöki projektnyitó rendezvényen kiemelte, hogy a mostani fejlesztés egy része annak a programnak, mely összesen ötmilliárd forintból valósul meg.

Veres-Sárközi Erika, az önkormányzat fejlesztési igazgatója, Ábel István létesítményvezető, Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője és Szalay Ferenc polgármester a már elkészült futófolyosón beszélt a projektről

Fotós: Mészáros János

– Megújult a kosárlabda csarnok, aztán mellette megépült egy vadonatúj vívócsarnok, ezek környezet is megújult, majd elkészült egy nyolc sávos atlétika pálya, a futófolyosó is modernizálódott. Közben pedig a standfürdő is megépült – tekintett vissza a fejlesztésekre a polgármester.

Most zajlik a régi irodaépület felújítása, birkózó- és cselgáncstermeket alakítanak ki, mellette pedig azok a létesítmények épülnek, melyeket raktározásra, műhelynek és garázsnak használnak majd. A terület másik oldalán pedig a két teniszpálya mellett egy olyan központ épül meg, melyben szauna is helyet kap, és közösségi programok megrendezésére is alkalmas lesz

– részletezte Szalay Ferenc.

A Véső Úti Sportközpont komplex kialakítása hat különböző forrásból valósul meg. A sportlétesítmények elkészülte mellett fontos a komplexum melletti parkoló kialakítása, a közelmúltban átadott körforgalom, valamint további fejlesztések is.

– Nagyon fontos, hogy megújult a Horog út, valamint megoldódott a csapadékelvezetés Görbe-érben. Mindezeknek köszönhetően nemcsak a sportéletben igazi gyöngyszem, hanem a városrész életében is nagyon fontos ez a szerteágazó fejlesztés – hangsúlyozta Veres-Sárközi Erika, az önkormányzat fejlesztési igazgatója.