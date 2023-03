– Április elején kezdik belakni az énekesmadarak az odúkat, előtte mindenképpen kellett egy alapos ellenőrzés, szükség volt az odúk kitakarítására és karbantartására. Egy jó hangulatú, közösségi program keretében tettük ezt meg, volt segítségünk, maroknyi, lelkes természetbarátból álló csapat csatlakozott hozzánk – kezdte beszámolóját Hajdú Tamás.

A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület vezetője a munkálatok közben minden kérdésre válaszolt, igyekezett az érdeklődő társaság kíváncsiságát kielégíteni.

– Ahogy mi emberek is tartunk nagytakarítást, a madaraknak is szükségük van erre. Nekik kell egy kis segítség, hogy a közelgő fészekrakásra készen álljanak az odúk. Először kiszedtük a tavalyi fészekalapokat, kitakarítottuk az odúk belsejét, s, ahol szükség volt rá, javítottuk a sérüléseket. A harkályok előszeretettel kopogtatják az odúkat, amik így olykor kilyukadnak, ezeket a sérüléseket lemezlappal fedjük le – számolt be az egyesületi elnök.

Sajnos olyan is előfordul, hogy hiányzik egy-két odú, ezeket természetesen pótoljuk

– tette hozzá.