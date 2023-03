A Petőfi emlékév kapcsán intézett felhívást a tiszasülyi könyvtár: arra buzdítottak mindenkit, hogyha valaki szívesen elszavalna egy-egy Petőfi Sándor-költeményt, az jelentkezzen az intézmény munkatársainál. Azt tervezték ugyanis, hogy videós összeállítást készítenek a szavalatokból.

Balaton Mária intézményvezető elárulta, őket is meglepte, mekkora érdeklődést keltett az ötletük, folyamatosan érkeztek a jelentkezők. A helyi általános iskola minden osztályából érkeztek gyerekek szavalni, sőt, pedagógusok is vállalkoztak a feladatra. Még óvodások is mondtak verset, és persze nagyon sok felnőtt is felkereste őket. Minden előadást rögzítettek, így végül több órányi felvétel gyűlt össze.

Ezért úgy döntöttek, nem egyetlen videót állítanak össze, hanem külön-külön bontásban jelenítik meg az iskolások, óvodások, felnőttek előadását. A faluban kedden tartják a március 15-ei megemlékezést, aznap délutánra a videókat is szeretnék közzétenni a könyvtár közösségi oldalán.