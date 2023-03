A köszöntők után a Jásztánc Alapítvány táncosai jászsági, ördöngösfüzesi és verbunkos táncokat, valamint a Role zenekar Én nemzetem című dalfeldolgozására készült koreográfiát mutattak be. Nagypál Ágnes énekes kalotaszegi lélekemelő népdalokkal örvendeztette meg a közönséget. Csernik Pál Szende a székely mesék örök bölcsességekkel teli világát hozta el az estre, melynek záróakkordjaként Varga Miklós, a ma is népszerű Máté Péter-díjas énekes, rock zenész lépett színpadra. Elsőként A költő visszatér című rockopera egyik betétdalát, Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet című versét adta elő, mellyel már műsora kezdetén magával ragadta a közönséget. Vastaps fogadta a Nemzeti dalt, a magyarság összetartozását hirdető Határtalan dalt és természetesen a régi nagy slágert, a Vén Európát is. Az eseményen Borszéki Molnár Dalma, az EMIA elnöke, a tematikus hét fővédnöke megköszönte azt az összefogást, ami az egyhetes program szervezése, megvalósítása során megnyilvánult.