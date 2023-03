– Egy közösségi futást rendeztünk, amelynek apropója a Beke Pál halomnál történő faalkotás avatása volt – emelte ki.

– A csatlakozásunkról okáról tudni kell, hogy Veres József polgárőr, aki Beke Pál halmának gondozója is egyben, a mi rendezvényeinket is mindig vigyázza, segíti. Ő kért fel bennünket, hogy emeljük az ünnepség fényét. Ezért úgy döntöttünk, hogy a tagjainkkal kifutunk a helyszínre – folytatta Petrovay Zoltán, aki mint mondta, útjukon összesen mintegy kilenc kilométert tettek meg.

– Az út rendkívül változatos volt, érintett aszfaltos és földutas szakaszokat is. Az egész attól volt igazán szép, hogy a repülőtér háta mögötti mezőn csodálatos élővilág fogadott bennünket. Hogy mikor lesz a következő futásunk? Azt pillanatnyilag nehéz megmondani. Jelenleg több verseny is van, amire készülünk, a jövőben országos megméretéseken is szeretnénk részt venni – részletezte Petrovay Zoltán.