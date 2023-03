Az elmúlt hetekben az egész ország összefogott, hogy segítsen a Törökországban bekövetkezett földrengések károsultjain. A Béres Alapítvány is mély együttérzéssel gondol azokra az emberekre és családokra, akiknek a természeti katasztrófa következtében drámai veszteségeket kellett elszenvedniük. A bajba jutottakat C- és D-vitamin adománnyal segítik, melynek összértéke tízmillió forint. Az adományt Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke adta át C. Gülşen Karanis Ekşioğlu nagykövetasszonynak, a Török Köztársaság Budapesti Követségén. A termékeket a katasztrófa sújtotta területekre szállítják, és a rászorulók között osztják szét.

Béres Klára az adományozással kapcsolatban elmondta, arra is büszke, hogy az alapítványi támogatás mellett a Béres Gyógyszergyár dolgozói önkéntes gyűjtést szerveztek, akik ruhaneműkkel és tartós élelmiszerekkel egyénileg is segítik a rászorulókat – tájékoztatta hírportálunkat közleményében a Béres csoport.