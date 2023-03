– Hogyan nőhetnek jelentőségteljesen az erőink itt az ország közepén? Ezen gondolat mentén egyeztettünk a miniszter úrral, aki tulajdonképpen hazaérkezett Szolnokra – hangsúlyozta Szalay Ferenc a Nagy Mártonnal való beszélgetése kapcsán. A pénteki miniszteri látogatás alkalmával tartott sajtótájékoztatón kiemelte: a jövő tekintetében fontos a közös gondolkodás.

Mindezt a gazdaságfejlesztési miniszter is megerősítette, mint mondta, a városvezetővel történt egyeztetésen Szolnok és a vármegye fejlesztési lehetőségeiről közösen ötleteltek.

Nagyon fontos, ahogyan ezt eddig is kifejeztük, a magyar kormány egyre nagyobb hangsúlyt szán a területfejlesztési céloknak. Hiszen Budapest ma már jóval az uniós átlag felett van, ezzel együtt a vidéket gazdagítani kell. Egyre fontosabb, hogy a gazdaságot, az aktivitást, az ipart egyre jobban vidékre telepítsük

– hangsúlyozta Nagy Márton.

– Hasonlóan fontos, hogy az emberek számára munkahelyeket kell biztosítani. Nem kérdés, hogy a gazdaság, az ipar, a szolgáltatások növelésével tudjuk megtartani városainkat, járásainkat is. Mindez a vidék szeretetét is jelenti, ha úgy tetszik, s ezzel együtt meg tudjuk őrizni a hagyományait is – tette hozzá.

Nagy Márton rámutatott, hogy Szalay Ferenccel ezen gondolatok mentén egyeztetett Szolnok kitörési pontjait keresve.

– S szót ejtettünk természetesen arról, hogy részben gazdaságfejlesztési miniszterként, de természetesen a város szülötteként hogyan tudok ezekben segíteni – emelte ki végül a tárcavezető.