Egykori pedagógusuk emlékére írt ki alkotópályázatot a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye.

Veres Henrietta Katalin, vagy ahogy mindenki hívta, Jettike az általános tanítói diploma mellett vizuális kultúra műveltségterületi végzettséget is szerzett. A kiskulcsosi iskolában volt gyakornok, majd ott tanított. A diákönkormányzat vezetőjeként tartalmas szabadidős tevékenységekbe vonta be az iskola szereplőin kívül a városi szervezeteket és óvodákat is. A tagintézményben ő szervezett először városi meseillusztrációs rajzversenyt, melyre nagyon büszke volt. A kiváló pedagógus 2021. november 4-én tragikus hirtelenséggel hunyt el. Az ő emlékére írtak ki alkotópályázatot a város alsós diákjai számára „Rajzold le legkedvesebb tanító nénid/bácsid!” címmel. A pályázatra hetvennégy alkotás érkezett, melyeket az iskola nyugalmazott tanítói zsűriztek.

Az eredményhirdetésen Török Csilla intézményvezető-helyettes emlékezett meg egykori kollégájukról. Az ünnepségen jelen volt a pedagógus édesanyja, Veres Sándorné is.