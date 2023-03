Tavaszköszöntő rendezvényre invitált szombaton a Bagolyvár Vadaspark. Az ügyességi játékok mellett kincskereséssel is készültek a szervezők. Sokan voltak kíváncsiak a délelőtti vidraetetésre, sőt a láma kifutónál nevet is kapott a közkedvelt kedvenc. Ezen kívül a családokra is gondolva volt tavaszi bújócska és keresgélős játék, valamint felráZOO ügyességi feladatokat is kaptak a jelentkezők.