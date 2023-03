A Széchenyi Terv Plusz pályázatának köszönhetően közel 175 millió forintból a helyi intézmények energetikai adottságait kívánják javítani. A projektben a Tiszafüredi Városi Könyvtár, a Kiss Pál Múzeum, a Tiszafüredi Közösségi Ház, valamint a Béke téri irodaépületen is új nyílászárókat szerelnek be, szigetelik őket, illetve napelem és fűtés korszerűsítést is végeznek.