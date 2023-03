Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, tavaly novemberben jelent meg az a Kun képes lexikon, mely most már az összes kis- és nagykunsági iskolában is megtalálható. A kötetek eljuttatásával a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum és a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum pályázatot is hirdetett, melyre háromfős, általános és középiskolás diákokból álló csapatok jelentkezését várták.

A „Kunokról, nem csak kunoknak” című műveltségi vetélkedő első és második fordulója a napokban lezárult – tájékoztatott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke. Mint írják, a két korosztályban 10-10 csapat jutott a döntőbe. Az általános iskolások között a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kettő, míg a karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola, illetve a Kunhegyesi Református Általános Iskola egy-egy csapatot ad a döntősök közé.

A középiskolásoknál is találunk több vármegyebeli intézményt. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Gimnázium, illetve a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium három-három, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pedig egy csapattal képviselteti magát a döntőben.

A kirándulással bővített, izgalmas vetélkedőre március 24. és 25. között kerül sor a lakiteleki Hungarikum Ligetben. A feladatokat Olajos István készíti elő, a csapatok munkáját pedig szakavatott zsűri értékeli majd.