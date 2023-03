Országszerte egyre nagyobb igény mutatkozik a gyógypedagógiai asszisztensek munkájára, ezért a Hajnóczy Jószef Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium képzési palettájának bővítését tervezik.

Iskolánkban múltja és jelene is van a pedagógiai képzéseknek, megfelelő hátteret tudunk biztosítani ahhoz, hogy ezt is felvállaljuk

– mondta Vass Zoltán, az intézmény vezetője.

A napokban véleményezési fórumokat is tartottak.

– A dolgozók, a diákönkormányzat és a szülők is támogatják a bővítési terveket, tovább gondolva még az is felmerült, hogy a Homokon működő Révay EGYMI-vel is felvehetnénk a kapcsolatot – részletezte.

A fórumok határozatait eljuttatják a Szolnoki Tankerületi Központnak, a bővítési lépések pontos kidolgozásai csak a miniszteri döntés után kezdődhetnek meg.