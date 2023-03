Az ország egyik legnagyobb terepasztalát, modelleket és korábban nem látott érdekességeket mutatnak be március 17-19. között az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Az intézmény három év kihagyás után rendezi meg ismét a Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállítást.

A szerdai sajtótájékoztatón Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató, Pálinkás Csaba szervező, valamint Kondor Balázs gyűjtő, a MÁV Zrt. területi forgalmi osztályvezetője harangozta be a nagyszabású rendezvény idei újdonságait különlegességeit.

Elhangzott, idén nagyobb hangsúlyt kap a vasúttörténet, az elmúlt 175 év értékeit közvetítik, és olyan új, de a témához kapcsolódó elemek is megjelennek a kiállításon, melyek elsőre szokatlannak tűnhetnek. Több száz méternyi és több méretarányban készült terepasztal, köztük egy „retro Balaton vasút” és lego összeállítás is várja az érdeklődőket. A régiek mellett új kiállítóként a békéscsabai Kandó Kálmán Vasútbarát és Vasútmodellező Egyesület is bemutatkozik a IX. Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállításon.