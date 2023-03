Június 18. éjfélig ismét lehet nevezni a Szentmiklós Szépe versenyre Törökszentmiklóson, a megmérettetésre 16 és 35 év közötti hölgyek jelentkezését várják. Az elődöntőre június 25-én kerül majd sor, a döntőt július 8-án tartják a Klein-Lábassy Kultúrkúriában. Utóbbi négyfordulós lesz, népviseletben, utcai viseletben, valamint alkalmi és fürdőruhában is be kell mutatkozniuk majd a továbbjutott hölgyeknek. A 18 éves kor alatti nevezőknek szülői hozzájáruló nyilatkozatot is kell csatolniuk kell a jelentkezőlaphoz.