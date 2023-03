Különleges, a természet védelmét is célzó túrára hív a Trabant expedíció vezetője. Vadász Zsolt március 15-én Szolnokról indul a jelentkezőkkel, hogy egy feladatsorral útnak indítsa az autósokat. Miközben felkeresik a megadott pontokat, illegális szemétlerakókat jelentenek le egy erre készült telefonos applikációval, így a természetért is sokat tesznek majd. A Szoljon.hu podcast legújabb adásában Molnár Róbert szerkesztő a Trabantos életformáról és a túráról is beszélgetett a világjáró Trabissal.