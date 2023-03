Mint Hubai Imre Csaba elnöktől megtudtuk, az este célja volt, hogy a vadásztársak családi, baráti körben találkozzanak, kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat.

– Nyilvánvalóan az is fontos, hogy 150 éves lesz jövőre a társaságunk, s annak idején, 1874-ben, amikor megalakult, már akkor is volt vadászbál, kivéve a háború időszakát, most meg a COVID problémák miatt maradt el három évig. Így a mai este jó alkalom arra is, hogy az új vadászok beilleszkedjenek, beszélgessenek, a tradícióknak megfelelően. Jótékony része is van a bálnak, hiszen a bevételt visszaforgatjuk a vadak takarmányozására. E mellett már gyűjtöttünk a török áldozatok megsegítésére is, ennek már megtörtént az átutalása, illetve a ruha féléknek, takaró féléknek a begyűjtése. Kiemelném azt is, hogy a székely szabadság napja alkalmából is mindig közösen szoktunk megjelenni, kihasználva a vadászközösség építő erejét minden alkalommal – hangsúlyozta az elnök.