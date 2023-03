Példamutató hozzáállásukat méltatták

Az eseményen öt bringabarát munkahelyet méltattak, melyeket emlékplakettel is jutalmaztak.

Elismerésben részesült a szolnoki McHale Hungária Kft., ahol kerékpárvásárlási és szervizelési kedvezményt biztosítanak a dolgozók részére. Ezek mellett a tószegi Accell Hungary Kft.-t is kitüntették, ahol havonta bringás ajándékokkal jutalmazzák azokat, akik tizenöt napon keresztül kerékpárral érkeznek a munkába. Díjazták a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-t is, ahol még céges rollert is biztosítanak a munkába járáshoz.

A szintén szolnoki Bognár és Társa Kft., valamint a Jelmez-art Kft. is megkapta a Bringabarát Munkahely címet.