Március 22. a víz világnapja. A minden esztendőben megtartott esemény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára, és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. A világnap apropóján a szolnoki rákóczis diákok számára szerdán minden a víz körül forgott. Egy projektnap keretében előadásokat hallgattak a vízről, majd a gyakorlatban is megfigyelhették a víz különlegességét. Mert bizony az is kiderült a diákok számára, hogy az egyszerűnek gondolt víz mennyire összetett és különleges.

– A mindennapjainkban is fontos szerepet kap a természetvédelem, rendszeresen veszünk részt környezetvédelmi projektekben, a világnap kapcsán úgy gondoltuk, hogy ez egy kiváló alkalom, hogy a diákok még inkább megismerjék a víz jelentőségét. Az alsó és felső tagozatos gyerekek egyaránt részt vesznek az előadásokon – mondta el érdeklődésünkre Héjáné Markia Zsuzsanna szervező.

Az eseményre Tallósi Bélát, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberét hívták meg, aki előadásában szintén a víz fontosságáról szólt. A diákok hallhattak arról, hogy a környezetünket, így a vizeinket is fenyegető válság ellen mindannyiunknak tennie kell.

– Már gyerekkorban meg kell ezt tanulni. Mi is igyekszünk beleszőni a mindennapi oktatásba a fenntarthatóság, az újrahasznosítás jelentőségét – tette hozzá Abonyiné Majzik Krisztina szervező. A felsős diákok az előadások után mikroszkópos gyakorlatokat is láthattak, melyeket Tallósi Béla természetvédelmi szakember mutatott be. Az esemény különleges pillanata volt, amikor az intézmény diákjai egy vízcseppet formáltak az iskola udvarán, mellyel szintén a vízre hívták fel a figyelmet.

A víz világnapja idén egyébként jubilál. Azt ugyanis 1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott nemzetközi Környezet és Fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése, és először egy évvel később, 1993-ban, vagyis éppen harminc esztendővel ezelőtt tartották.