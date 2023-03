A törökországi földrengés áldozatainak felkutatásában a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport is részt vett.

A csoportot vezetője, Turi László képviselte, aki Smile nevű rövidszőrű tacskójával utazott ki a katasztrófa helyszínére.

Élményeikről lapunknak is beszámolt. Az életmentő hősies helytállását Zagyvarékas polgármestere, Polónyi László és a képviselő-testület is méltatta, amit napokban a település és a lakosok nevében átadott köszönő oklevéllel és ajándékkal is nyomatékosítottak.