Környezetvédelem fontosságára nem lehet elég korán elkezdeni a gyerekek nevelését. Ennek fényében a Föld napja alkalmából tartott foglalkozást szerdán a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár a a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda egyik csoportjának.

A jeles nap kapcsán, melyről 1990 óta emlékeznek meg hazánkban, olyan témákról beszélgettek a gyerekekkel, mint például a víz fontossága, a vízi élőlények jelentősége, a faültetés. Szó volt magáról az életről is mint olyanról. Nem kerülhették meg a környezetszennyezés problémáját sem, elmagyarázták a kicsiknek, miért nem szabad szemetelni, ha eldobott hulladékot találnak, fel kell venni és a gyűjtőbe dobni. Megtekintettek egy Földről szóló vetítést is, és természetesen a témába vágó könyveket is lapozgattak.

Csütörtökön a program folytatódik, akkor egy másik csoportot látnak vendégül. Egyszerre ugyanis csak 10-12 gyereket várnak, kisebb létszámban ugyanis könnyebb megragadni a figyelmüket, tudtuk meg Rózsa Ibolya igazgatótól.