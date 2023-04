Úgy alakult, hogy a cigány népismeret oktatás és az ehhez kötődő rendezvények egyre fontosabbá váltak az iskolában, ekkor én is képeztem magam. Az Aranyos heti rendezvényekből is kivettem a részem. Az elmúlt évek alatt itt olyan pályát futottam be, amit máshol nem. Alsóban és felsőben is taníthattam, de azt is megélhettem tanítóként, hogy két nyolcadikos osztályt is elballagtathattam.