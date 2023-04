A településen áll az ország második legnagyobb református temploma, amelyet az Alföld katedrálisaként is emlegetnek. A monumentális építmény mintegy ötvennégy méter hosszú, huszonnégy méter széles, a tornyok magassága pedig megközelíti az ötven métert.

A kéttornyú templom tervei Homályossy Ferenc ácsmester elképzelései szerint, 1827-ben készültek el.

Később, az eredetileg egytornyú építményt Hild József elgondolásai alapján építették meg 1841 és 1844 között. Ottjártunkkor Bernát Anikó gondnok mutatta be az épületet, melynek körbefutó karzatai rendkívül jellegzetesek. Tartóoszlopai a földszinten dór, az emeleten pedig jón stílusúak. A háromhajós templom a város talán legkülönlegesebb jelképe. Az épületben 1200 ülőhely várja a betérőket, a templom egyébként pedig mintegy 5000 látogató befogadására alkalmas. Az Alföld katedrálisát akár csoportok is megtekinthetik, az érdeklődőket szívesen körbe is vezetik az épületben.