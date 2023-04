A Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciájának célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt. A konferenciára saját tudományos kutatásról szóló munkával jelentkezhetnek a diákok, továbbá lehetőség adódik olyan tudományos feltárásról szóló munkával is indulni, amely kidolgozott módszertannal rendelkezik, de még nincs eredménye. Pokorni Olivér Miklós, a Varga Katalin Gimnázium egyik végzős tanulójaként jelentkezett a versenyre, kinek felkészítőtanára Jeneiné Fekete Marianna volt.

– Nagyon izgatott voltam a konferencián, hiszen sok időt és energiát fektettem a munkámba – mondta hírportálunknak a végzős Pokorni Olivér Miklós. – Igazán büszke voltam arra, hogy Novák Katalintól vehettem át az elismerést.

A három fordulóból álló versenyen a fiatalok elsőként írásbeli és szóbeli megmérettetésen szerepeltek, a legjobbak pedig a Kárpát-medencei konferencián is bemutatkozhattak.

A versenyzők az esemény helyszínén személyesen, egy előadás keretében mutathatták be saját kutatásukat. Pokorni Olivér Miklós biológia-kémia szakos tanulóként orvosi pályát képzelt el magának, így nem állt távol tőle a kutatómunka.

– Kiselőadásokat prezentáltunk egy négytagú zsűrinek, akik különböző szempontok alapján értékelték munkánkat – mesélte a tizenkettedikes tanuló.

– A zsűrit meg kellett győznünk arról, hogy mennyire mélyültünk el a témában, ami számomra nem okozott nehézséget. Jómagam a mikrobiológiával foglalkoztam, azon belül is a baktériumokkal. Azt vizsgáltam, lehet-e baktériumokkal olyan műtrágyát előállítani, ami természetes és forgalmazható is. Próbáltam egy alternatív megoldást keresni, ami környezetbarát és olcsó. A hosszas kutatómunkának köszönhetően rájöttem egy olyan módszerre, amit a későbbiekben megvalósíthatok. A verseny után olyan mentorokkal is konzultálhatok majd, akik segítenek megvalósítani az elméletben kidolgozott eredményeket.