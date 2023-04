A programon előadást tartott Kokou Nouwozan Langueh, aki a Misere Option Zero nevű szervezet képviselője az ENSZ New York-i szervezeténél. Mint megtudhattuk tőle, fő feladatuk az oktatási területek erősítése, valamint a nők demokratikus jogainak fejlesztéséért küzdő szervezetek segítése. A Misere Option Zero egy olyan nemzetközi civil szervezet, mely országokon és kontinenseken átívelő projektekben gondolkodik, és képviselteti magát Guinea-Conakryban, Maliban, Ghánában, Beninben és Franciaországban egyaránt. Céljuk, hogy hozzájáruljanak a leghátrányosabb helyzetű társadalmi rétegek életkörülményeinek fenntartható javításához.

Az ENSZ azért dolgozik, hogy a világon mindenütt béke legyen. Az oktatásügy terén ugyanakkor arra figyel a világszervezet, hogy a fiatalok részesüljenek az alapvető oktatásban, bárhol éljenek is

– kezdte mondandóját a képviselő.

Kokou Nouwozan Langueh kiemelte: a legifjabb korosztály tanulmányainak támogatása kiemelten fontos számukra. – Minél inkább segítjük őket a tanulásban, annál inkább megállják a helyüket a munka világában. Ezzel együtt azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a béke eléréséhez is nagyban hozzájárul a megfelelő iskolázottság – tette hozzá.

A rendezvény első felében a nyugat-afrikai missziókról, a társadalmi szerep-és felelősségvállalásról, valamint a nyugat-afrikai oktatási helyzetről is szó esett. A biztonság kapcsán elhangzott: az iraki konfliktusokat követően immár Malit, és általában a Száhel-övezetet célozzák a különféle missziók. A szegénység ebben a térségben különösen nagy biztonsági kockázatot jelent, a terrorszervezetek az itt élőket könnyebben befolyásolják, és szervezik be tagjaik közé. Többek között ezért is tesz komoly erőfeszítéseket a szegénység felszámolására az Egyesült Nemzetek Szervezete.

Az interaktív előadáson a gimnazisták kérdezhettek is a korunkat érintő biztonsági, oktatási és más globális kihívásokról egyaránt.