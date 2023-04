Úgy tűnik, az időjárás kegyeibe fogadta az ünneplőket. Nagykörűben még a nap is kisütött, így semmi akadálya nem volt, hogy benépesüljön a Tájház, ahol vasárnap egész napos húsvétoló programra várta az érdeklődőket a Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Turisztikai Egyesület.

Színes tojások és nyuszik fogadták a vendégeket a Tájház kapujában, bentebb pedig bárányok, kecskék figyelték az érkezőket, akik hasonló érdeklődéssel fordultak az állatkák felé. Az állatsimogató mellett népi játékokat lehetett kipróbálni, melyek népszerűek voltak a gyerekek körében. Nagy volt a sürgés-forgás az udvaron, egész nap szólt a muzsika, a Körűi Banda szórakoztatta zenével a vendégeket, ünnepi előadással kedveskedett a Kavics Társulat. A locsolkodók még saját kölnit is készíthettek. A vendéglátók pedig finom, hamisítatlan húsvéti falatokat kínáltak azoknak, akik megéheztek, vagy csak kóstolni támad kedvük.

Voltak is, akik ízletek, kóstoltak, sokan érkeztek a nagykörűi tájházba helyiek és környékbeliek, sokan látogattak ki Szolnokról, sőt még messzebbről is. A vendégek között ismert arcot is láthattunk, a helyiekkel jó hangulatú beszélgetésekbe elegyedett Schnell Ádám színművész is, aki manapság Szolnokon vendégszerepel egy darabban.

A jó hangulat egész nap kitartott, ahogyan a vendégek is. A tájházi húsvétoló program jó alapot szolgáltatott a hétfői locsolkodáshoz.