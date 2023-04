Vasárnap újra benépesül Tiszajenő közkedvelt, „Gödör” néven ismert közösségi helye, ahol főzőversennyel, májusfaállítással és egyéb programokkal egybekötve a rendezik meg a majálist.

Virág József polgármester elmondta, reménykednek a jó időben, de ha netán eső lesz, az sem akadályozza meg a rendezvényt. Felállítanak egy nagy sátrat, asztallal, sörpadokkal, ahová be lehet húzódni, a főzőverseny résztvevői is szoktak gondoskodni maguknak sátorfedélről. A főzőversenyre lehet nevezni a helyszínen is, de máris vannak jelentkezők más településekről is, még Nagykátáról is várható csapat, akikről azt is lehet tudni, hogy halat szándékoznak sütni. A bográcsos gasztronómiai alkotásokat háromtagú zsűri bírálja el, az 1-3 helyezettet díjazzák, de minden résztvevőnek készülnek ajándékkal.

A polgármester elárulta, szeretnék a retró majálisok hangulatát is megidézni, ezért ingyen osztanak a résztvevőknek virslit mustárral és kenyérrel, melynek költségeit az önkormányzat állja. Ezen kívül lesz természetesen büfé is.

Bemutatót tartanak a helyi íjászok is. A program során bárki kipróbálhatja, hogy tud íjjal vagy légpuskával célba lőni. A gyerekekre is gondolnak, különböző szabadtéri játékokkal, ingyenes légvárral várják őket, és ott a Gödörben a nagy játszótér is számukra.

Végezetül este utcabálra készülnek, ahol gépi diszkózene csábítja táncra a fiatalabbakat és idősebbeket egyaránt.