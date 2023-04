Csanádi Viktor Holló az Isten Patikája Misszió képviseletében érkezett Jászberénybe, melynek céljairól az előadás kezdetén beszélt. A közösség nagykövetei az országot járva tanácsokat adnak a mélyszegénységben élőknek a gyógynövények használatával kapcsolatban. Megtanítják embertársaiknak, hogyan gyógyulhatnak, őrizhetik meg egészségüket minimális anyagi ráfordítással, a növények erejével. Emellett a misszió terapeuták képzésében, ismeretterjesztő előadások szervezésében is aktív.

– A növényi orvoslás nagy lenyomatot hagyott az elmúlt évezredekben. Olyan extrém dolgokat is tartalmaztak a régi receptek, mint például a patkányfarok, ami bevett alkotóeleme volt a gyógynövénykészítményeknek. Sokat tanult az ember, ma már másképpen látunk. A gyógynövényekkel való orvoslásban két nagy irány van, az egyik a mágikus hagyományok, míg a másik a bizonyítékokon alapuló orvoslás vonulata. Valahol a kettő között kell egyensúlyozni, ezért a terápiánkat a klinikai bizonyítékokra építjük, de fontosak a hagyományok – fejtette ki a herbalista. Felhívta a hallgatóság figyelmét a gyógyszerek mellékhatásaira, a gyógyszeripar környezetkárosító terhére, de megjegyezte, sok esetben a pirulák elkerülhetetlenek a gyógyuláshoz.

Mint mondta: a növények gyógyító vagy mérgező mivolta a dózistól függ. Napjainkban is sok kutatás zajlik, melyek a gyógynövények hatékonyságát, illetve veszélyét vizsgálják.

– A borsmenta illóolaja a klinikai kísérletekben erősebbnek bizonyult migrénes fejfájásra, mint a népszerű fájdalomcsillapítók egyik hatóanyaga, a paracatemol. A kakukkfű illóolaja, a timol ötvenszer hatásosabb antibakteriális szer, mint a fenol – osztott meg néhány érdekességet a hatóanyagokkal kapcsolatban. A Pilisi Füvespap javasolta, hogy alaposan nézzünk utána a gyógynövények megfelelő használatának, hiszen ártani is lehet velük. Sőt az sem mindegy, mikor, hol és hogyan gyűjtjük be a gyógyfüveket. Rohanó, stresszes világunkban a lélekkel is foglalkozni kell. Az előadó szerint stressz ellen kiváló a macskagyökér, a levendula és a citromfű mesterhármasa, melyekből nyugtató tea készíthető. Ennek első lépéseként a macskagyökeret 5-10 percig főzzük, majd a főzetet ráöntjük a levendulára és a citromfűre, lefedve 15-20 percig állni hagyjuk, végül pedig leszűrjük.