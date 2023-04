Lévai Melinda a közelmúltban vette át az intézmény vezetését. Emellett jelenleg is tanul, Jászberényben a közoktatási vezető szakot végzi, ahol jövő januárban fog államvizsgázni.

Mindig is gyerekekkel szeretett volna foglalkozni, bár pályája némi kitérővel indult.

Gyerekkori álmom volt, hogy óvónő legyek, de érettségi után Egerbe nem vettek fel, viszont bejutottam Szolnokon a közgazdaság szakra. Anyagai okokból azt viszont nem tudtam elvégezni. Ezért vendéglátást tanultam, hogy mielőbb munkába állhassak

– idézte fel a kezdeteket.

– Tiszasülyre 12 évvel ezelőtt költöztem, sikerült is rögtön munkát kapnom, a konyhán lettem élelmezésvezető. A gyerekekkel való munka persze csak vonzott, közben levelezőn elvégeztem Jászberényben az Eszterházy Károly Főiskolát. A diploma megszerzése után pár hónapig Szolnokon dolgoztam, majd hazahívott az akkori polgármester, mivel volt szabad pozíció az óvodában.

Tiszasülyön vegyes csoportok működnek, Melinda a nagy-középső csoportot viszi. Saját gyermeke ugyan nincs, de a kicsikkel nagyon jól megtalálja a közös hangot. Mint mondja, az a legnagyobb öröm számára, mikor bejön reggel és a gyerkőcök a nyakába ugranak.

Az óvodavezető új elképzeléseit is megvalósítaná.

– Mindenképpen szeretném kihasználni, hogy ennyire szerencsés a település fekvése, itt a Tisza, tájvédelmi körzetek vannak. Rengeteg lehetőséget nyújt a természet közelsége. Több mint két hete például madármegfigyelésen voltunk. Néphagyomány őrző óvoda vagyunk, ennek kapcsán a helyi időseket is felkereshetjük, megismertethetjük a gyerekeket a hagyományos állattartással. Nagyon jó a kapcsolatunk a könyvtárral és a faluházzal is, ők szerveznek nekünk plusz programokat – sorolta az óvodavezető.

– Az új kollégákkal beszéltük, hogy jó lenne célul kitűzni a zöld-óvoda programot is. Nyilván, ehhez kellenek előkészületek. Azt vettük észre, a virágoskertet nagyon szeretik a gyerekek, érdeklik őket a kerti munkák, nagyon lelkesen vesznek részt például a ősszel a falevelek összegereblyézésben vagy a virágültetésben. Innen jött az ötlet, hogy legyen magaságyásunk, amit közösen beültetünk virággal és a kicsik gondozzák. Az önkormányzattól kaptunk faanyagot, a munkában is segítettek, a dajkánk hozott festéket, az összeállításánál egy apuka is segített. A későbbiekben szeretnénk még egy másik ágyást is, abban zöldséges kis kertet alakítanánk ki. Úgy gondolom, leginkább élmények által lehet tanítani a gyerekeket, sokkal többet ér, ha kint megismerhetik az élővilágot, megnézhetik élőben az állatokat és a növényeket, mint ha bent ülve a teremben magyarázzuk nekik, hogy van például vörösbegy meg széncinege, vagy különböző fafajták, virágok, gyógynövények.

Az új vezetőnek az is célja, hogy a szülőket minél inkább bevonják a programjaikba, ne csak abban merüljön ki a kapcsolatuk, hogy reggel beadják a gyereket, délután meg hazaviszik.

– Szeretnék havonta legalább egyszer közös programot szervezni. Nemrégiben meg is ejtettük az első ilyet: közös biciklitúrán elmentünk a gátőrházig, ott piknikeztünk, labdajátékokat játszottunk, ebéd után jöttünk vissza. Jól sikerült, a résztvevő szülők is élvezték. A hónap végére tervezek is újabb, ennél hosszabb kerékpáros túrát, bográcsozással. Szervezünk egyéb kirándulást is önkormányzati támogatással, például a tiszaderzsre a kenguruparkba. Remélem, sikerül, minél több anyukát, apukát motiválni hétvégi családi megmozdulásokra is – vázolta terveit az új vezető.