Jászkunság 1 órája

A Tisza teljes szakaszán, és a Körösök mentén is gyérítik a héten a szúnyoglárvákat

Már most elkezdték a szakemberek a biológiai védekezést a vérszívók ellen, ugyanis a az ország, így vármegyénk számos pontján is kialakultak a csípős rovarok számára kedvező vizes élőhelyek, és ezekben egyre több a szúnyoglárva is.

Szúnyoggyérítés Szolnokon Fotós: Mészáros János

A lassan melegedő időben folyóink és tavaink mentén egyre nagyobb számban jelennek meg a szúnyoglárvák. Mivel a katasztrófavédelem a korábbi években feltérképezte a tenyészhelyeket , idén már célzottan indulhatott el a szúnyogok egyedszámának biológiai csökkentése, még lárvakorban. A szúnyoglárvák ellen használt készítmények az alkalmazott dózisban más élőlényekre nem hatnak – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint megtudtuk, a következő napokban 7550 hektárnyi területen végeznek légi és földi biológiai kezeléseket. A szakemberek légi úton juttatják ki a biológiai készítményt a Tisza teljes szakaszán, valamint a Körösök mentén, míg a Duna felső szakaszán, Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyében földi járművekről dolgoznak. Mint azt a katasztrófavédelem hangsúlyozza, otthonunkban is sokat tehetünk a szúnyogok ellen a különböző, kerti tárgyakban található víz kiöntésével, cseréjével. Ugyanis egy-egy vízzel teli virágcserépben, vödörben, gumiabroncsban, eldugult ereszben akár százával, ezrével fejlődhetnek ki a kellemetlen vérszívók.





