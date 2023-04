Az önkormányzat csatlakozik a GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesülethez, erről rendkívüli testületi ülésen született döntés.

Bár ez a szervezet a Pest megye délkeleti részén, a nagykőrösi és a ceglédi járás területén található térség erőforrásait fogja össze, Tiszajenőnek érdemes velük együttműködni.

– A szomszédságunkban található a Pest megyei Jászkarajenő és Kőröstetétlen is, és Vezseny is ennek az egyesületnek a tagja – mutatott rá Virág József polgármester. – Azt tudni kell, hogy Tiszajenő turizmusa jelenleg a nullával egyenlő, itt nincsenek szálláshelyek sem, bár akadnak már olyan látnivalóink, amit kiránduló csoportoknak érdemes felkeresniük. Ilyen például a kiállított kisvasút, melyet már eddig is vonzott látogatókat mindenfelől. A sokáig lezárva tartott, majd az önkormányzat tulajdonába került, 2020-ban felnyitott honvédelmi bunkert is megtekintették az érdeklődők, ám ezt szükséges lenne fejleszteni ahhoz, hogy igazi idegenforgalmi látványossággá váljon, mivel például az elektromos hálózatot fel kellene újítani. A helyi turizmus beindítására azonban önmagában az önkormányzatnak nincs erőforrása, csak valamilyen szervezettel társulva – mondta a polgármester.

A GERJE-SZTŐK Egyesület megkeresése kapóra jött. Mészáros Petra vezetőhelyettes tiszajenői lakos, ő és Palotai Sándor munkaszervezet vezető az az ülésen részletesen bemutatta tevékenységüket, eddigi eredményeiket.

A szervezethez való csatlakozásnak van némi anyagi vonzata: lakosonként 50 forint, ami éves szinten körülbelül 70 ezer forint ráfordítást jelent. Ennyit azonban a polgármester és a képviselők szerint is érdemes áldozni a célra, hiszen rövid időn belül megtérül.

Ez is egy lehetőség számunka, fontos, hogy éljünk vele

– hangsúlyozta Virág József. – A segítségükkel Tiszajenőn is be tudjuk a turizmust indítani, segítséget kapunk pályázatok írásához is. Elképzeléseink is vannak arra, hol lehetne szálláshelyet kialakítani. Ha megkapja az egyház tulajdonába kerül az itteni általános iskola és óvoda épülete, esetleg cserébe elkérhetjük a tulajdonukban lévő, de jelenleg semmilyen formában nem használt egykori iskolakápolnát. Igaz, hogy van rajta mit felújítani, de itt kialakíthatnánk a leendő látogatóknak szálláshelyet.

Megvásárolta az önkormányzat azt az ingatlant, amelyet közterületté átminősítve emlékparkot szeretnének kialakítani. Akár ez is lehetne egy a későbbiekben olyan hely, amit a leendő turisták felkereshetnek. A szerződés a hónap végén emelkedett jogerőre, így a testületi tagok pénteken belülről is megtekinthették az ingatlan, felmérve az ottani állapotokat. Sajnos, a két épület már omladozik, így mindenképpen le kell bontani, bár volt aki előzőleg felvetette, hogy az egyik épületet faluházzá kellene alakítani, ahol a helytörténeti gyűjtemény kaphatna helyet. Ez az ötlet azonban nem megvalósítható. A területet egyébként ellepi az építési törmelék, a kommunális hulladék, régi bútorok, mindenféle kacat. A fák, a bozót is elburjánzott, az ingatlan pedig egy mélyedésben található, amit fel kell tölteni. Ez másfél millióval több ráfordítást igényel, mint amennyit erre a célra költségvetéséből az önkormányzat elkülönített, így új árajánlatokat kell bekérni, hátha valaki olcsóbban is vállalja a munkát, ellenkező esetben csak pénzek átcsoportosításával oldható meg a feladat.