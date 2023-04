Rendvédelmi nap, vetélkedő, mesemondás, és számos egyéb érdekes program várta a zagyvarékasi gyerekeket a hét minden napján a Damjanich János Általános Iskolában.

Még az Életjel Mentőcsoport tevékenységével is megismerkedhettek a diákok. A március utolsó napjaiban kezdődő iskolahét foglalkozásai április első napjaiban is folytatódnak, lesz sportverseny, Petőfi Sándorhoz kötődő vetélkedő, valamint NyusziBuli is.