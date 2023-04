A „30 éves a város” elnevezésű rendezvénysorozat egyik kiemelt programján Jászfényszaru apraja-nagyja együtt emlékezett. Az ünnepség fényét a 34. Tavaszi Emlékhadjáraton résztvevő huszárok, hagyományőrző lovasok szombati felvonulása és díszszemléje emelte, mellyel a dicsőséges tavaszi hadjárat 174. évfordulója előtt tisztelegtek. Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző eseménye minden évben érinti a települést.

Mint ismert, 1849. április 2-án zajlott a hatvani csata, és ekkor Jászfényszarun szállásolták el a Lehel huszárezred 4. századát, valamint egy honvéd zászlóaljat. Aulich serege innen vonult föl, majd a hatvani csatában győzelmet aratott a császári csapatokkal szemben.

A 34. Tavaszi Emlékhadjárat oklevelét Fülöp Tibor Zoltán rendezvényigazgató adta át a város polgármesterének, Győriné dr. Czeglédi Mártának. Emléklapot adományoztak Novák Katalin köztársasági elnöknek is, melyet a városvezető juttat el részére. Fazekas Richárd, a Tavaszi Emlékhadjárat főparacsnoka az értékteremtő építkezés és az összefogás fontosságát hangsúlyozta. A díszszemlét követően a tápióbicskei tüzérek ágyúszóval köszöntötték a 30 éve várossá avatott Jászfényszaru lakosait és minden jelenlévőt.

És hogy milyen is volt a három évtizeddel ezelőtti városavató ünnepség? Az alábbi videón az akkor történéseket elevenítették fel.

Harminc évvel később, a most szombati rendezvény szentmisével és díszünnepséggel folytatódott a Mindenszentek római katolikus templomban. Győriné dr. Czeglédi Márta ünnepi beszédében felidézte: 1993. április 2-án a templomban Göncz Árpád köztársasági elnök Jászfényszaru városalapító okiratát, dr. Verebélyi Imre a BM akkori közigazgatási államtitkára – aki most is jelen volt – pedig a város kulcsát adta át részére.

– Bízom benne, hogy a város elkötelezett szeretete és tisztelete továbbra is igényes fejlődést eredményez és az itt élők a jövőbe vetett hittel élhetik napjaikat. Békét és békességet kívánok ehhez mindenkinek – mondta a városvezető, aki megköszönte a volt, a jelenlegi országgyűlési és önkormányzati képviselők, a díszpolgárok munkáját, a lakosság szorgalmát és több mint harminc éve tartó bizalmát, majd tolmácsolta Novák Katalin köztársasági elnök köszöntőjét. Ebben az államfő kifejtette, hogy Jászfényszaru jó példája annak, hogy van életképes, gyarapodó kisvárosi lét Magyarországon. Azon túl, hogy a település élt a lehetőségeivel, a sikerhez kellett az élet nehézségeivel, küzdelmeivel őszintén szembenéző, szorgos, olykor makacs jász ember, a gondos településvezetés, valamint a múltját ismerő és a jövőre fogékony közösség is.