Cibakházán még egyetlen kérelem sem érkezett a kutak ügyében, de érdeklődők akadnak.

– Foglalkozunk a kérdéssel, hiszen csak a mi településünkön több száz tulajdonost érint az engedélyeztetési kérelem benyújtása, melyre jelen jogszabályok szerint december 31-ig van lehetőség – emelte ki Török István, a tiszazugi település jegyzője.

Három esetet említett: ha valaki kutat akar ásni vagy fúrni, meg kell felelni az előírásoknak, ekkor adhat ki vízjogi engedélyt a jegyző.

– Fontos, hogy nem gazdasági célú a vízkivétel, és rétegvizet ne érintsen, ez településenként változó mélység, valamint az évenkénti ötszáz köbmétert ne haladja meg a felhasznált mennyiség. Ez utóbbit nehéz megítélni, hiszen nincs mérőóra. A listán említhető még a házi ivóvízigény kielégítése. Minden eset, ami ezeken kívül esik, már a Nemzeti Földügyi Központ és a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik – mondta hírportálunknak a jegyző.

A második lehetőség, ha valakinek már van kútja, de szeretné azt megszüntetni, ehhez is engedélyeztetésre van szükség. A legtöbb alkalommal viszont már a meglévőek kapcsán érdeklődnek, a fennmaradáshoz is be kell nyújtani a kérelmet.

– Az iratok beadásának nincs illetékvonzata, viszont szükséges egy, a jogszabályban meghatározott szakember által aláírt dokumentum – szögezte le a jegyző.

A szakértői vélemény a tulajdonosoknak akár több tízezer forintjába is kerülhet. A személyi adatokon kívül rögzíteni kell a kút elhelyezkedésével, kialakításával kapcsolatos adatokat. Abban az esetben is, ha a portáján már működött a kút, amikor megvásárolták az ingatlant.

Nagy István agrárminiszter a kormany.hu oldalon úgy fogalmazott, továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek eleget tevő kutakat. Egyben kiemelte, hogy az Agrárminisztérium elkötelezett a felelős vízgazdálkodás és az öntözés kiszélesítése mellett, ezért módosították a vízgazdálkodási törvényt is.

– A szabályozás célja az volt, hogy megoldódjon az az évek óta súlyosbodó probléma, amelyet az engedély nélkül kialakított kutak jelentenek a mezőgazdaságnak és a környezetnek. Fontos kitétel, hogy a kutat karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, talaj-, illetve talajvízszennyezéssel nem érintett területen létesítsék, és annak talpmélysége az ötven métert nem haladja meg, illetve az első vízzáró réteget nem éri el. Lényeges továbbá az is, hogy a kút csak az üzemeltetője művelésében álló földterületek öntözését biztosíthatja – foglalta össze.

Ahogy korábban megírtuk, a legfrissebb bejelentések a további újításokról és a kezdeményezett könnyítésekről szól, kiemelték a vízmérővel való felszerelési kötelezettség eltörlését. A tervek szerint az ötven méternél nem mélyebb kutak vonatkozásában minden költség nélkül és egyszerű bejelentéssel legalizálhatóak lesznek a vízvételi helyek.



Újszász polgármestere is egyeztetett az ügyben

Dobozi Róbert, Újszász polgármestere közösségi oldalán tette közzé, hogy április 11-én délelőtt jelezte a kútkérdéssel kapcsolatos problémáit Pócs Jánosnak, a térség országgyűlési képviselőjének.

– Kértük, hogy lehetősége szerint javasolja a kormánynak a kútfúró szolgáltatás és engedélykiadás hatósági árassá tételét, vagy további könnyítések bevezetésével próbálják meg tehermentesíteni az érintetteket. A képviselő tájékoztatása alapján az ügyben még aznap újabb egyeztetések indultak, így van remény arra, hogy hamarosan újabb könnyítések lépjenek életbe – fogalmazott bejegyzésében a településvezető.