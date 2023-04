Idén immár tizenkettedik alkalommal hirdette meg a Fények Vakondja novellaíró pályázatot a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete.

Minden alkalommal más-más tematika köré építve hirdetik meg a versenyt, idén állati történeteket vártak az esélyegyenlőség jegyében ép látású és látássérült alkotókat egyaránt megcélzó versenyre.

Az alkotásokat március 19-ig lehetett beküldeni, egy jelentkező három művel pályázhatott.

Az idei felhívásra összesen 92 résztvevőtől 130 pályamunka érkezett be. Ez több, mint a tavalyi évben, annak ellenére, hogy limitálták az egy személy által beküldhető novellák mennyiségét – tudtuk meg Lukács Ágotától, a pályázat koordinátorától. Magas volt a most először pályázók száma is.

A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri bírálja el. Az ítészek elé csak jeligével ellátva kerülnek a művek, az író személyére csak az értékelés után derül fény.

Az irodalmi pályázat ünnepélyes eredményhirdetését április 12-én tartják Szolnokon, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményben. Az első három helyen végzett novellák írói értékes díjazásban részesülnek.

– Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk emlékezni József Attilára is, akinek a születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját – jegyezte meg Pesti Zoltánné, az egyesület elnöke.