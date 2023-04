Az eseményen tiszteletét tette Sági István karcagi tankerületi igazgató és Kissné Soós Ágnes szakmai igazgatóhelyettes, valamint Pánti Ildikó képviselő és Szepesi Tibor polgármester, aki az önkormányzat nevében köszöntötte a résztvevőket.

– A Másnap szót tulajdonképpen jó pár évvel ezelőtt találtuk ki ennek a rendezvénynek, melynek célja, hogy a sérült gyermekeket, felnőtteket, fiatalokat elfogadjuk, lássuk, hogy nekik is vannak értékeik, tehetségesek ők is valamiben – mondta Tatár Jánosné intézményvezető. Az érzékenyítést – kerekes székesek, látássérültek, értelmi sérültek elfogadtatása - nem lehet elég korán kezdeni, így örülök annak, hogy az óvodások is itt vannak, így már kicsi korban megtörténik az elfogadás – fogalmazott a vezető.